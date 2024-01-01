Наталья Могилевская рассказала, что у нее двое детей

Певица удочерила двух девочек – двух и десяти лет. Однако долгое время это держалось в секрете.

Народная артистка Украины Наталья Могилевская призналась, что стала мамой. Об этом она рассказала в предновогоднюю ночь на сцене 95 квартала. 48-летняя артистка усыновила двоих детей – 2 и 10 лет. После выступления ведущий спросил Могилевскую, правда ли это та семья, которая к ней пришла в дом в начале войны и певица сняла их новому клипу, а потом рассказала, что это долгое время держалось в секрете - что Наталья усыновила двух девочек. На что певица ответила: "Две девочки. Два годика и десять" Сквозь слезы она рассказала подробности о своих дочерях: Дети очень сильно травмированы. Например, Саша, моя дочь, несколько раз спасала жизнь младшей. Им просто нужно было время для того, чтобы почувствовать себя в безопасности, адаптироваться в новой семье, в столичную жизнь, и сегодня, если бы ты их увидел, ты бы их не узнал". На вопрос, можно ли показать зал фотографию, Могилевская согласилась, после чего снимок был выведен на экран: Певица уточнила, что лица детей не показывает, потому что даже в школе не знают, что они были удочерены. "Это действительно большая тайна и тайной останется как можно дольше", – добавила Наталья. Ранее сообщалось, что Наталья Могилевская наконец рассекретила имя своего бойфренда. Могилевская показала, какой подарок ей сделал возлюбленный на 8 Марта

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