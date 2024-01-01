Синоптики озвучили прогноз на первые дни нового года

В понедельник в большинстве регионов ожидается 2-7 градусов тепла, а на юге страны - до 11 градусов, прогнозирует Укргидрометцентр.

Первый день нового 2024 года в Украине будет относительно теплым, но затем ожидается похолодание. Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр в понедельник, 1 января.

Так, сегодня будет облачно с прояснениями. В западных, северных и Винницкой областях умеренный дождь, на Закарпатье и в Карпатах местами значительный дождь и мокрый снег. На остальной территории без осадков

"В центральных и южных областях утром местами туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 2-7° тепла, на юге страны 6-11°", - говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области 1 января облачно с прояснениями. Ночью будет идти дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура в столице днем 4-6 градусов тепла, в регионе 2-7 градусов тепла.

В последующие два дня в Украине будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют 2 января дождь с переходом в мокрый снег, в большинстве южных, днем и центральных областей без осадков, 3 января в западных, днем и северных и центральных областях снег, на западе страны с переходом в дождь, на остальной территории без осадков. Ветер западный с переходом на восточный, 5-10 м/с.

Температура 2 января составит ночью и днем 0-5° тепла, в южной части и восточных областях днем 4-9° тепла; 3 января в западных и южных областях ночью будет около 0°, днем 4-9° тепла, на остальной территории понижение температуры ночью до 4-9° мороза, днем до 4° мороза - 1° тепла, в северо-восточных областях ночью до 4° 13-18° мороза, днем до 3-8° ниже нуля.

В столице и Киевской области в эти дни облачно с прояснениями; 2 января ожидается дождь с переходом в мокрый снег, 3 января ночью без осадков, днем временами снег. Ветер западный с переходом на восточный, 5-10 м/с.

Температура в Киеве 2 января ночью и днем 2-4° тепла; 3 января понижение температуры ночью до 4-6° мороза, днем до 0-2° мороза. По области будет 2 января ночью и днем 0-5° тепла; 3 января понижение температуры ночью до 4-9° мороза, днем до 0-4° мороза.