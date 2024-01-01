В Черном море появились носители Калибров - ВМС

Общий залп российских кораблей может достигать 24 крылатых ракет, предупредили военные.

Российские агрессоры вывели в Черное море пять военных кораблей, среди которых три носителя крылатых ракет Калибр. Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ утром в понедельник, 1 января.

"По состоянию на 08:00 в Черном море пять вражеских кораблей, среди которых три носителя крылатых ракет Калибр, общий залп до 24 ракет; в Азовском море один вражеский корабль; в Средиземном море три вражеских корабля, среди которых два носителя крылатых ракет Калибр, общий залп до 16 ракет", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили: в Азовское море - 13 судов, из них три двигались из пролива Босфор; в Черное море - 12 судов, из них три продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - добавили в ВМС.