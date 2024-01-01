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ЦНС: Украинцы на ВОТ игнорируют сбор подписей на "выборы" президента России

Подписи на оккупированных территориях собирают "волонтеры", которые обходят дома местных в сопровождении российских военных.
ЦНС: Украинцы на ВОТ игнорируют сбор подписей на "выборы" президента России

    Украинцы на временно оккупированных территориях игнорируют стремление захватчиков собрать больше подписей на псевдовыборы в РФ. Под дулами автоматов последним удалось собрать не более 5000 подписей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления в понеділок, 1 января.   "На временно оккупированных территориях продолжается фарс под названием "выборы президента РФ". В рамках этого пропагандистского действа, направленного на создание иллюзии поддержки оккупации со стороны местных, россияне собирают подписи в поддержку "кандидата" Владимира Путина, который официально является международным преступником", - говорится в сообщении ЦНС.   Соответствующие подписи собирают "волонтеры", которые обходят дома местных в сопровождении российских военных.   В Центре национального сопротивления призвали украинцев игнорировать инициативы оккупантов, не участвовать в "выборах" и не открывать двери приспешникам РФ.  

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