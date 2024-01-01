ВСУ нанесли удар по укрытию врага в Марьинке

Соответствующую запись с уничтожением вражеской техники выложила тактическая группа Медоеды 3-го отдельного полка ССО.

Украинский журналист Юрий Бутусов на своем Telegram-канале в понедельник, 1 января, показал видео с окрестностей Марьинки Донецкой области. "Попадание в один из немногих уцелевших домов, где обустроили себе укрытие российские оккупанты. Работает 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада", - говорится в его сообщении.