Нацгвардия атаковала логистику россиян на Херсонщине

МВД Украины выложило видео, на котором можно увидеть несколько ударов по российским автомобилям и грузовикам.

Силы обороны Украины зафиксировали на видео удары беспилотниками по логистическим путям оккупантов во временно захваченной Херсонской области. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины. "Логистика российских войск в Херсонской области под постоянным огнем украинских защитников", - говорится в сообщении ведомства. На видео можно увидеть несколько ударов по российским автомобилям и грузовикам. В МВД добавили, что это работа 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины.