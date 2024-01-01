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Нацгвардия атаковала логистику россиян на Херсонщине

МВД Украины выложило видео, на котором можно увидеть несколько ударов по российским автомобилям и грузовикам.
Нацгвардия атаковала логистику россиян на Херсонщине

  Силы обороны Украины зафиксировали на видео удары беспилотниками по логистическим путям оккупантов во временно захваченной Херсонской области. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.   "Логистика российских войск в Херсонской области под постоянным огнем украинских защитников", - говорится в сообщении ведомства.   На видео можно увидеть несколько ударов по российским автомобилям и грузовикам.   В МВД добавили, что это работа 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины.

 

 

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