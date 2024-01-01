Российская атака 1 января: МВД сообщило подробности

Российские оккупанты атаковали беспилотниками Эсманскую общину Сумской области, в результате этой атаки погибла женщина.

Раненая в результате удара российского БПЛА в Сумской области 52-летняя женщина умерла в больнице. Тело 40-летнего мужчины достали из-под завалов, еще одна женщина травмирована. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины на своем Telegram-канале в понедельник, 1 января. На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики, продолжается ликвидация последствий обстрелов. До этого стало известно, что в результате атаки БПЛА в Сумской области погибла женщина. Офис генерального прокурора сообщил, что 1 января около 15:00 российские оккупанты атаковали беспилотниками Эсманскую общину Сумской области. "Один беспилотник попал в многоквартирный жилой двухэтажный дом, его жительница получила тяжелые ранения, от которых скончалась в больнице", - сообщают в прокуратуре. По предварительной информации, под завалами находится мужчина. Поисково-спасательная операция продолжается. При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).