ВСУ отразили 18 атак оккупантов - Генштаб

Генеральный штаб сообщил, что враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

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Российские захватчики предприняли 18 безуспешных попыток штурмовать позиции Вооруженных сил Украины на левобережье Днепра. В течение суток произошло 56 боестолкновений. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Леоновка Черниговской области; Зноб-Трубчевская, Середина-Буда, Бачевск Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск, Бударки Харьковской области.Украинские защитники отразили семь атак оккупантов возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары вблизи Кучеривки, Чернещины Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.Враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Спорного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Спорное, Раздолевка Донецкой области.Силы обороны отразили 10 атак противника вблизи Богдановки, Клещиевки, Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.Наши защитники отразили четыре атаки врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 14 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь враг при поддержке авиации безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Пивничное, Первомайское Донецкой области.Враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов такие населенные пункты Донецкой области, как Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Константиновка.Враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Старомайорского и Великой Новоселки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Работино Запорожской области. Здесь Силы обороны отразили три атаки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Волшебное, Малая Токмачка, Работино, Пятихатки Запорожской области. В зоне ответственности ОСГВ Одесса на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Новокаиры, Велетенское и Херсон Херсонской области.Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток противник совершил 18 безуспешных штурмовых действий, но украинские воины по-прежнему удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Также противовоздушной обороной была уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских систем, три средства противовоздушной обороны и пункт управления противника. Напомним, росСМИ подтвердили ликвидацию в Украине еще пяти высших офицеров армии РФ. В общей сложности удалось подтвердить гибель как минимум 1175 россиян за две недели.