В Авдеевке 73-летняя женщина погибла от российского снаряда

Сразу после полуночи в новогоднюю ночь россияне обстреляли из артиллерии Орловку, а к утру - Очеретино Донецкой области.

В Авдеевке в результате вражеских обстрелов погибла 73-летняя местная жительница. Об этом в понедельник, 1 января, сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram. По его словам, около 16 часов враг обстрелял город из артиллерии, попал в частный сектор. Местная жительница получила ранения и, несмотря на все усилия, врачи не смогли ее спасти. "Вся Донецкая область сейчас - одна большая горячая точка, а особенно это касается непосредственно прифронтовых городов и сел. Остаться здесь - опасно! Эвакуируйтесь", - подчеркнул начальник ДОВА. За минувшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погиб ребенок, еще 14 человек ранены.