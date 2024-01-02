Россияне снова атакуют Украину беспилотниками

Российские захватчики продолжают терроризировать Украину ударными дронами в первые дни нового 2024 года.

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Российские войска в понедельник вечером снова запустили ударные беспилотники по территории Украины. Сигнал тревоги раздается в девяти областях. Об этом в понедельник, 1 января, сообщили воздушные силы Украины. Военные указали, что ударные БпЛА двигаются в южной части Харьковской области, курс западный и в северной части Днепропетровской области, изменил курс на юг (Днепр). Мониторинговые каналы сообщают, что часть дронов двигается на Полтавскую область. Напомним, в Одессе поздно вечером в четверг, 28 декабря, во время воздушной тревоги раздались взрывы. Сообщается, что один из дронов попал в многоэтажку, после чего там вспыхнул пожар. ]