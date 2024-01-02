Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Россияне снова атакуют Украину беспилотниками

Российские захватчики продолжают терроризировать Украину ударными дронами в первые дни нового 2024 года.
Россияне снова атакуют Украину беспилотниками
Российские войска в понедельник вечером снова запустили ударные беспилотники по территории Украины. Сигнал тревоги раздается в девяти областях. Об этом в понедельник, 1 января, сообщили воздушные силы Украины.   Военные указали, что ударные БпЛА двигаются в южной части Харьковской области, курс западный и в северной части Днепропетровской области, изменил курс на юг (Днепр).   Мониторинговые каналы сообщают, что часть дронов двигается на Полтавскую область.   Напомним, в Одессе поздно вечером в четверг, 28 декабря, во время воздушной тревоги раздались взрывы. Сообщается, что один из дронов попал в многоэтажку, после чего там вспыхнул пожар. ]
Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK