В Луганской области в ряде населенных пунктов нет света почти три недели

Оккупационная российская власть игнорирует жалобы людей об отсутствии электроэнергии в домах, обесточенных после непогоды.

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В ряде оккупированных населенных пунктов Луганской области электричество отсутствует уже почти три недели. Об этом в понедельник, 1 января, сообщает Луганская ОГА. Отмечается, что почти три недели ждут восстановления электроснабжения жители населенных пунктов рядом с Довжанским. "Из-за неспособности нормальной организации работы энергетического сектора в так называемой "ЛНР" после непогоды десятки тысяч людей ждали ремонтные бригады от недели до двух", - указали в ОВА. Там указали, что части абонентов свет вернули, однако несколько сел находятся без света до сих пор.