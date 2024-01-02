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В Луганской области в ряде населенных пунктов нет света почти три недели

Оккупационная российская власть игнорирует жалобы людей об отсутствии электроэнергии в домах, обесточенных после непогоды.
В Луганской области в ряде населенных пунктов нет света почти три недели
В ряде оккупированных населенных пунктов Луганской области электричество отсутствует уже почти три недели. Об этом в понедельник, 1 января, сообщает Луганская ОГА.   Отмечается, что почти три недели ждут восстановления электроснабжения жители населенных пунктов рядом с Довжанским.   "Из-за неспособности нормальной организации работы энергетического сектора в так называемой "ЛНР" после непогоды десятки тысяч людей ждали ремонтные бригады от недели до двух", - указали в ОВА.    Там указали, что части абонентов свет вернули, однако несколько сел находятся без света до сих пор.    
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