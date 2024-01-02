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В Киевской области раздается сигнал тревоги

Во время сигнала тревоги следует пройти в ближайшее укрытие и оставаться там до того, как опасность минует.
В Киевской области раздается сигнал тревоги
Российские войска в понедельник вечером снова запустили ударные беспилотники по территории Украины. Дроны добрались до Киевской области. Об этом во вторник, 2 января, сообщают Воздушные силы Украины.    Указывается, что в небе зафиксировано несколько групп вражеских дронов. 
  • Несколько групп БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный.
  • Группы БпЛА в Новоукраинском районе Кировоградской области, курс западный.
  • БпЛА на границе Винницкой/Киевской/Черкасской областей, курс западный.
  • БпЛА на границе Полтавской и Черниговской области, курс западный.
  • БпЛА в южной части Полтавщины, курс западный/северо-западный. 
"Основная часть ударных БпЛА находится в Кировоградской области, курсом на запад Российские оккупанты продолжают терроризировать Киевскую область", - сообщают военные.    В свою очередь, в КОВА указывают, что тревога в Киевской области объявлялась в течение первого дня нового года трижды. Последняя длилась почти 2,5 часа из-за очередной атаки вражеских БПЛА. В течение этого времени на Киевщине работала ПВО.   "Благодаря эффективной работе наших защитников по вражеским целям, попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет. В то же время, зафиксировано падение обломков в нескольких населенных пунктах двух районов области. Сейчас уже известно о повреждении четырех частных домов и четырех легковых автомобилей. Кроме того, из-за падения обломков на открытых территориях возникло возгорание травяного настила. Пожары оперативно ликвидированы. Вместе с общинами уже собираем информацию о потребностях жителей, поврежденных домов. Им будет оказана вся необходимая помощь", - указали в КОВА.       pp
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