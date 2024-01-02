В Киевской области раздается сигнал тревоги

Во время сигнала тревоги следует пройти в ближайшее укрытие и оставаться там до того, как опасность минует.

Несколько групп БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный.

Группы БпЛА в Новоукраинском районе Кировоградской области, курс западный.

БпЛА на границе Винницкой/Киевской/Черкасской областей, курс западный.

БпЛА на границе Полтавской и Черниговской области, курс западный.

БпЛА в южной части Полтавщины, курс западный/северо-западный.

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Российские войска в понедельник вечером снова запустили ударные беспилотники по территории Украины. Дроны добрались до Киевской области. Об этом во вторник, 2 января, сообщают Воздушные силы Украины. Указывается, что в небе зафиксировано несколько групп вражеских дронов."Основная часть ударных БпЛА находится в Кировоградской области, курсом на запад Российские оккупанты продолжают терроризировать Киевскую область", - сообщают военные. В свою очередь, в КОВА указывают, что тревога в Киевской области объявлялась в течение первого дня нового года трижды. Последняя длилась почти 2,5 часа из-за очередной атаки вражеских БПЛА. В течение этого времени на Киевщине работала ПВО. "Благодаря эффективной работе наших защитников по вражеским целям, попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет. В то же время, зафиксировано падение обломков в нескольких населенных пунктах двух районов области. Сейчас уже известно о повреждении четырех частных домов и четырех легковых автомобилей. Кроме того, из-за падения обломков на открытых территориях возникло возгорание травяного настила. Пожары оперативно ликвидированы. Вместе с общинами уже собираем информацию о потребностях жителей, поврежденных домов. Им будет оказана вся необходимая помощь", - указали в КОВА. pp