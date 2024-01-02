В Киевской области раздается сигнал тревоги
Во время сигнала тревоги следует пройти в ближайшее укрытие и оставаться там до того, как опасность минует.
Российские войска в понедельник вечером снова запустили ударные беспилотники по территории Украины. Дроны добрались до Киевской области. Об этом во вторник, 2 января, сообщают Воздушные силы Украины. Указывается, что в небе зафиксировано несколько групп вражеских дронов.
- Несколько групп БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северо-западный.
- Группы БпЛА в Новоукраинском районе Кировоградской области, курс западный.
- БпЛА на границе Винницкой/Киевской/Черкасской областей, курс западный.
- БпЛА на границе Полтавской и Черниговской области, курс западный.
- БпЛА в южной части Полтавщины, курс западный/северо-западный.
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