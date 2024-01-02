У России взлетело девять стратегических бомбардировщиков - ВСУ

Власти призвали украинцев не игнорировать воздушную тревогу и в случае опасности пройти в ближайшее укрытие.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook

Предварительно, девять российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС взлетели с аэродрома "Оленья" (Мурманская область) и совершают полет в юго-восточном направлении. Об этом во вторник, 2 января, информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях. По информации военных, ориентировочное время выхода самолетов на рубеж пуска крылатых ракет в районе Каспийского моря - 04.00-05.00. В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет ВСУ сообщат дополнительно. "В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги" - сказано в сообщении.