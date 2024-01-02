Россия подняла в небо 21 стратегический бомбардировщик - ВСУ

Согласно сообщениям мониторинговых каналов, высока вероятность ракетного обстрела утром. Не пренебрегайте сообщениями о воздушной тревоге.

Россия подняла в небо 17 стратегических бомбардировщиков для вероятной ракетной атаки по Украине. Об этом во вторник, 2 января, сообщили Воздушные силы. По предварительной информации, девять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья (Мурманская область) совершают полет в юго-восточном направлении. Ориентировочное время выхода самолетов на рубеж пуска крылатых ракет в районе Каспийского моря - 04.00-05.00. "В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно", - пишет канал Воздушных сил. В свою очередь канал Почему тревога сообщил, что еще семь самолетов поднялись в воздух в Энгельсе. Позже сайт сообщил о взлете еще четырех ТУ-22м3 с аэродрома Шайковка. Таким образом, на данный момент Россия подняла 21 бомбардировщик. В Киеве снова возросло количество погибших в результате ракетного удара 29 декабря. Поздно вечером, в понедельник, 1 января на месте удара нашли еще одно тело погибшего. Напомним, 29 декабря армия России нанесла массированный ракетный удар по Украине. Целями российских обстрелов стала социальная и критическая инфраструктура. Силы ПВО уничтожили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет.