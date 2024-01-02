Россия выпустила по Украине ракеты - ВСУ

В ночь на 2 января 2024 года во второй раз за ночь в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Российская стратегическая авиация запустила крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55 бортами стратегической авиации Ту-95МС из акватории Каспийского моря. Во многих областях Украины объявляются воздушные тревоги. Об этом во вторник, 2 января, сообщают Силы обороны Юга Украины. "Предварительно, осуществлены пуски ракет типа Х-101/555/55 с Ту-95 с Каспия", - говорится в сообщении. Как пишут мониторинговые каналы, 12 из 16 бортов Ту-95мс отчитались о пусках ракет. Воздушные силы ВСУ сообщают о ракетной опасности в областях, где объявлена тревога. В Киеве снова возросло количество погибших в результате ракетного удара 29 декабря. Поздно вечером, в понедельник, 1 января на месте удара нашли еще одно тело погибшего. Напомним, 29 декабря армия России нанесла массированный ракетный удар по Украине. Целями российских обстрелов стала социальная и критическая инфраструктура. Силы ПВО уничтожили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет.