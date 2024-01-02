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В результате атаки дронов на Николаев возник пожар

Российские войска в понедельник вечером снова запустили ударные беспилотники по территории Украины.
В результате атаки дронов на Николаев возник пожар
В Николаеве во время атаки российских беспилотников работали силы противовоздушной обороны, на территории города возникли возгорания. Об этом во вторник, 2 января, сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram.   "Отработала ПВО. Есть возгорания на территории города в результате падения обломков БПЛА. Подробности - утром", - написал он.   Этой ночью Россия атаковала дронами несколько регионов Украины, в частности - Киевскую область и Киев. По состоянию на 04.51 тревога из-за угрозы дронов отменена везде.    
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