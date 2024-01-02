Итоги 01.01: Удар дронами и уничтожение памяти

В первый день нового года Россия запустила 90 ударных БпЛА; Россияне уничтожили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича во Львове. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Рекорд. В Новый год ВСУ уничтожили 87 из 90 "шахедов"

В новогоднюю ночь россияне атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикадзе типа Shahed и били ракетами. Украинские защитники уничтожили 87 из 90 беспилотников - рекордное количество БпЛА. Также россияне ударили четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине, тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59 из временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей. Атака осуществлялась волнами по четырем направлениям: мыс Чауда, Балаклава - Крым, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ.

Россияне уничтожили музей Шухевича и ударили по университету, где учился Бандера

Российские захватчики нанесли удары беспилотниками по Львову и Дублянам, в результате падения обломков дронов произошло разрушение и возгорание зданий. В результате этой атаки был уничтожен музей украинского военно-политического деятеля Романа Шухевича и повреждено здание университета, где учился лидер и идеолог Организации украинских националистов Степан Бандера. Музей Шухевича размещался в доме, в котором деятеля в 1950 году убили советские спецслужбы из Министерства госбезопасности СССР.

Глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий показал в своем Telegram-канале, как выглядит музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича после атаки российских захватчиков.

В Одессе вражеский беспилотник убил ребенка

В Одессе в результате атаки российских дронов погиб 15-летний подросток. Еще три человека с ранениями и ожогами госпитализированы, еще четверо получили медицинскую помощь на месте и продолжают лечение амбулаторно.

В Сумской области "шахед" попал в двухэтажку: двое погибших

В первый день нового года россияне в очередной раз запустили ударные дроны по Украине, один "шахед" попал в двухэтажное здание в Сумской области. По данным ОВА, вражеский БпЛА попал в дом в Эсманской общине, в результате чего произошли разрушения, люди оказались под завалами. Генпрокурора сообщила, что в результате атаки БпЛА в Сумской области погибла 52-летняя женщина и 40-летний мужчина.

Морские дроны Sea Baby получили модернизированную огнеметную систему

Украинский морской дрон Sea Baby теперь способен не только переносить взрывчатку, но и вести огонь ракетами. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Теперь на дронах стоит огнеметная система, "позволяющая вести в прямом смысле морской бой". По словам Малюка, боевую часть дрона увеличили в несколько раз и доказали со 108 до 850 килограммов, используют лучшие системы связи, каждая из которых стоит более 300 тысяч долларов, корпус изготавливают из незаметного для радаров материала и пользуются еще многими инновационными решениями.

Норвегия разрешила прямую продажу оружия и оборонной продукции норвежских компаний в Украине

Норвежское правительство разрешило прямую продажу Украине оружия и оборонной продукции страны. Это изменение политики страны вступило в силу с 1 января 2024 года. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что в чрезвычайной ситуации с безопасностью, возникшей в результате агрессивной войны России, очень важно продолжать поддерживать Украину. Прямая продажа теперь разрешена при условии, что экспорт отвечает требованиям подтвержденных потребностей и при условии контроля со стороны конечного пользователя.

В Японии произошло мощное землетрясение

В центральной части Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6. Местные власти объявили о "серьезной" угрозе цунами. В префектуре Исикава объявлено предупреждение о серьезной угрозе цунами. Также предупреждение о цунами объявлено префектурам Ниигата, Тояма, Ямагата, Фукуи и Хиого, а также вдоль побережья Японского моря.

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