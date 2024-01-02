Силы ПВО ночью сбили 35 "шахедов"

Ударные БпЛА типа Shahed-136/131 были запущены из мыса Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарского района (РФ).

Россияне этой ночью атаковали Украину 35 ударными беспилотниками типа "шахед", ПВО уничтожила все вражеские дроны. Об этом 2 января сообщают Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что ударные БпЛА типа Shahed-136/131 были запущены из мыса Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарского района (РФ).

Все вражеские дроны были уничтожены силами и средствами Воздушных сил и сил обороны Украины.

Напомним, в результате атаки дронов на Николаев возник пожар.

Также сообщалось о пожаре в Киеве из-за падения обломков дрона.