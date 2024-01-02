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В Харькове прогремел взрыв

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе раздался взрыв. Взрывы зафиксированы и в других городах Украины.
В Харькове прогремел взрыв

Во время ракетной атаки войск РФ на Украину 2 января в Харькове был слышен взрыв. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"В Харькове взрыв", - отметил он.

Напомним, в Киеве сегодня также раздаются взрывы. КГВА заявила о работе ПВО в столице и области.

Также сообщалось, что взрыв прогремел в Кропивницком.

 

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