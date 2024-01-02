Авиация поразила 13 районов сосредоточения войск РФ

Силы обороны Украины продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Авиация ВСУ нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава российских войск. Подразделения ракетных войск поразили шесть артиллерийских систем, три средства противовоздушной обороны и пункт управления противника. Об этом 2 января сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Также отмечается, что на фронте за прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения. Всего враг нанес 1 ракетный и 113 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

Авиационные удары получили: Коренек Сумской области; Петропавловка, Кучеровка, Чернещина Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Терны, Новобахмутовка, Авдеевка, Новомихайловка, Марьинка, Георгиевка, Старомайорское, Большая Новоселка Донецкой области; Новодаровка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях РФ сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ Хортица на Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных действий не вели.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 10 атак противника в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ Таврия на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском и Шахтерском направлениях оккупанты наступательных действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили три атаки россиян недалеко от Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ Одесса на Херсонском направлении украинские воины и дальше продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 19 безуспешных штурмовых действий.