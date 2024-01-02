Удар по Харькову: есть попадания и раненые, в городе пожары

Есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Известно о шести пострадавших.

Утром 2 января россияне массированно ударили ракетами по Харькову. Зафиксировано несколько "прилетов" по городу, начались пожары, есть пострадавшие. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Пока известно о шести пострадавших, медики оказывают им помощь.

Отмечается, что есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там сейчас пожар, на место выехали спасатели.

Россияне сегодня нанесли как минимум четыре удара по Харькову, в частности, по центральной части города. Есть повреждения многоквартирных жилых домов, автомобилей. Возникли пожары.

Напомним, в Харькове прогремели взрывы.