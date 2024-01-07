По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К
Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северная Осетия). По всей Украине воздушная тревога.
В воскресенье, 7 января, по всей Украине объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают воздушные силы.
Отмечается, что зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северная Осетия).
Напомним, этой ночью россияне атаковали Украину "шахедами" из района Приморско-Ахтарска (Россия) и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донетчины. ПВО уничтожила 21 из 28 запущенных Россией дронов.
Как сообщалось, обломки сбитых БПЛА повредили здание и линию электропередач на Кировоградщине.
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