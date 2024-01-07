Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северная Осетия). По всей Украине воздушная тревога.
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

В воскресенье, 7 января, по всей Украине объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают воздушные силы.

Отмечается, что зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северная Осетия).

Напомним, этой ночью россияне атаковали Украину "шахедами" из района Приморско-Ахтарска (Россия) и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донетчины. ПВО уничтожила 21 из 28 запущенных Россией дронов.

Как сообщалось, обломки сбитых БПЛА повредили здание и линию электропередач на Кировоградщине.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK