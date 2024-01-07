Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

На Донетчине из-под завалов достали тело ребенка

Из-под завалов в селе Ровно Покровского района извлекли тело ребенка. Продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску пяти человек, из них двое детей.
На Донетчине из-под завалов достали тело ребенка

В селе Ровно Покровского района Донецкой области спасатели из-под завалов изъяли тело погибшего ребенка. Об этом 7 января сообщает ГСЧС.

Отмечается, что на месте разрушенного дома продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску пяти человек, из них двое детей.

В самом Покровске на месте двух разрушенных частных жилых домов человек спасен из-под завалов, еще изъято тело женщины.

Продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску четырех человек, из них двое детей.

ГСЧС и МВД сообщают о девяти раненых людях.

 

Cмотрите фотогалерею: На Донетчине из-под завалов достали тело ребенка

 

Ранее сообщалось, что в результате удара по Покровскому району Донецкой области погибли по меньшей мере 11 человек, среди которых пятеро детей.

Зеленский отреагировал на удар по Донецкой области

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK