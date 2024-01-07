На Донетчине из-под завалов достали тело ребенка
В селе Ровно Покровского района Донецкой области спасатели из-под завалов изъяли тело погибшего ребенка. Об этом 7 января сообщает ГСЧС.
Отмечается, что на месте разрушенного дома продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску пяти человек, из них двое детей.
В самом Покровске на месте двух разрушенных частных жилых домов человек спасен из-под завалов, еще изъято тело женщины.
Продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску четырех человек, из них двое детей.
ГСЧС и МВД сообщают о девяти раненых людях.
Cмотрите фотогалерею: На Донетчине из-под завалов достали тело ребенка
Ранее сообщалось, что в результате удара по Покровскому району Донецкой области погибли по меньшей мере 11 человек, среди которых пятеро детей.
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