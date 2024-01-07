НБУ сократил продажу валюты

В течение недели 1-5 января 2024 года на межбанковском валютном рынке продано 789,30 млн долларов.

Нацбанк Украины сократил продажи долларов из резервов в связи с сокращением дефицита валюты. Рост курса доллара прекратился. Об этом сообщает НБУ.

Отмечается, что за неделю 1-5 января 2024 года на межбанковском валютном рынке продано 789,30 млн долларов. Продажа валюты сократилась по сравнению с тремя последними неделями 2023 года (25-29 декабря – 891,80 млн долларов, 18-22 декабря – 977, 27 млн долларов 11-15 декабря – 862,51 млн долларов)

В декабре 2023 года НБУ продал на межбанковском валютном рынке 3,553 млрд долларов, что является максимальным объемом с июня 2022 года.

Всего за год Нацбанк для поддержания баланса на рынке продал 28,610 млрд долларов, что на 3,657 млрд долларов больше, чем за 2022 год.

Напомним, в декабре 2023 года чистая покупка иностранной валюты украинцами достигла рекордного показателя – 1,026 миллиарда долларов.

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