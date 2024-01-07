У границы с Россией обнаружили большой плавучий объект

Оказалось, что это понтонный мост, до недавнего времени служивший русским переправой. Саперы установили, что металлоконструкция угрозы не несет.

В реке Десна недалеко от границы с Россией пограничники обнаружили большой плавучий объект – понтонный мост россиян. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что объект двигался по реке из России. Пограничники заметили его в Черниговской области. Защитники следили за объектом, пока он не остановился у берега на украинской территории.

"Оказалось, что это понтонный мост, который недавно служил россиянам переправой", - говорится в сообщении.

Саперы установили, что металлоконструкция угрозы не несет.

Напомним, ВСУ усилили строительство фортификационных сооружений на Таврическом направлении.

Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp