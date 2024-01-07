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У границы с Россией обнаружили большой плавучий объект

Оказалось, что это понтонный мост, до недавнего времени служивший русским переправой. Саперы установили, что металлоконструкция угрозы не несет.
У границы с Россией обнаружили большой плавучий объект

В реке Десна недалеко от границы с Россией пограничники обнаружили большой плавучий объект – понтонный мост россиян. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что объект двигался по реке из России. Пограничники заметили его в Черниговской области. Защитники следили за объектом, пока он не остановился у берега на украинской территории.

"Оказалось, что это понтонный мост, который недавно служил россиянам переправой", - говорится в сообщении.

Саперы установили, что металлоконструкция угрозы не несет.

Напомним, ВСУ усилили строительство фортификационных сооружений на Таврическом направлении.

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