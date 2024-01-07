В Днепропетровской области сбили ракету РФ

Российскую ракету сегодня сбили украинские военные из ПвК "Схід" над Днепровским районом.

В Днепропетровской области уничтожили российскую ракету. Об этом в воскресенье, 7 января сообщает Днепропетровская ОВА.

Отмечается, что ракету сбили бойцы из ПвК "Схід" над Днепровским районом.

Напомним, ночью россияне атаковали Украину "шахедами" из района Приморско-Ахтарска (Россия) и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донетчины. ПВО сбила 21 из 28 дронов РФ.

Как сообщалось, сегодня утром по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.

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