Россияне ударили по Херсону, есть жертвы

В результате российского обстрела Херсона погибли два человека, еще один человек получил ранения.

В Херсоне россияне попали в жилой дом, есть погибшая и раненая. Об этом 7 января сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Весь день в Херсоне раздаются взрывы. Город - под плотным огнем российской армии. Одна из мишеней террористов - жилой дом в областном центре. В результате прямого попадания в дом погибла херсонка, еще одна женщина - ранена", - отметил он.

Также в результате сегодняшних обстрелов Херсона погиб 62-летний мужчина. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Отмечается, что пострадавший получил тяжелые ранения. Его госпитализировали. Однако медикам не удалось спасти раненого, он скончался.

Также Мрочко сообщил, что в больницу с диагнозом взрывная травма и осколочное ранение правой голени доставлен раненый мужчина 1957 г.р.

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Напомним, россияне обстреляли два агропредприятия в Херсонской области, есть погибший.

Ранее в результате обстрела в Херсоне вспыхнул склад с гуманитаркой, есть раненые.

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