В Украине штормовое предупреждение

Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибытие к берегу.

В Украине завтра, 8 января, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что на юге Украины ожидается гололедица и налипание мокрого снега. В центральных областях и на востоке прогнозируется сильный снег, метель. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Как сообщил горсовет Одессы, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибытие к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

В течение суток в регионе прогнозируются дожди. Видимость при осадках 200-500 метров. Ветер утром и днем северо-восточный 15-20 м/с.

Фото: Укргидрометцентр

Напомним, на сегодня в Украине прогнозировали морозы, метели и гололедицу. Холоднее всего - в Черниговской и Сумской областях.

Как сообщалось, в январе 2024 года средняя месячная температура прогнозируется в пределах 0-4 градусов мороза, наЗакарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0-2 градусов тепла, что на 1,5-2,0 градусов выше нормы.

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