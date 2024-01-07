Зеленский объяснил, что обезопасит Европу от России

Президент Украины подчеркнул, что Россия ведет гибридную войну против значительной части Европы.

Европу обезопасить от России в военном вопросе сможет только одно решение – единственная европейская оружейная промышленность. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на конференции Народ и оборона.

По его словам, кроме полномасштабного вторжения в Украину, Россия ведет гибридную войну против значительной части Европы.

"Но российскую агрессию можно победить. Но чтобы дать им урок, что агрессия не может привести к добру, необходима солидарность", - подчеркнул глава государства.

Украинский президент также поблагодарил Швецию и ее народ за солидарность с Украиной и за военную помощь: особенно за танк CV90 и артиллерийскую систему Archer.

"Украина уже есть и всегда будет одним из самых значительных европейских доноров безопасности. Мы стремимся к лучшим в мире вооружениям и технологиям для нашей собственной безопасности и безопасности наших партнеров", - отметил Зеленский.

Он добавил, что совместное производство со Швецией является для Украины приоритетным.

"И я уверен, что настанет день, когда мы сможем увидеть открытие в Украине первого совместного с вами производства", – резюмировал Зеленский.

Как уже писали, ВСУ впервые показали на фронте шведскую САУ Archer. Эти мощные установки были переданы Украине безвозмездно.

Кроме того, мы писали, что командующий шведской армией генерал Микаэль Бюден заявил, что ждет политических решений по истребителям Gripen. Украина может получить их, хотя основным самолетом будет F-16.

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