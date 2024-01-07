Спасателями уже разобрано 62 тонны разрушенных элементов домов, отметила Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

Спасатели достали тело мужчины на месте российского удара в Покровске. Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины на своем Telegram-канале в воскресенье, 7 января.

По состоянию на 15:00 7 января на месте двух разрушенных в результате обстрела частных жилых домов изъяты тела двух человек, спасен 1 человек.

В настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску трех человек, из них двое детей.

Спасателями уже разобраны 62 тонны разрушенных элементов домов.

В настоящее время проводится сбор фрагментов тел для дальнейшей идентификации погибших.

Cмотрите фотогалерею: Обстрел Покровска: изъяты два тела и спасен мужчина

Как мы уже писали, войска РФ обстреляли Покровск, и есть пострадавшие, но более точной информации в то время не было. Впоследствии появились данные о шести раненых.

Удар по Покровскому району Донетчины: 11 погибших

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