Стали известны детали удара по бункеру в Крыму

Мониторинговый проект Крымский ветер отмечает, что в результате ракетного удара было ликвидировано по меньшей мере 13 захватчиков.

Детали потерь российских захватчиков в результате ударов ВСУ по командному пункту в Крыму появились в сети. Об этом в воскресенье, 7 января, говорится в сообщении мониторингового проекта Крымского ветра в Telegam.

В соцсети отмечают, что 4 января точным ударом украинской ракеты было ликвидировано по меньшей мере 13 высокопоставленных оккупантов.

"По информации нашего источника, в бункере командного пункта в Юхариной балке Севастополя погибли по меньшей мере 13 человек, похороны пройдут во вторник и в пятницу", - говорится в сообщении.

Напомним, в ISW отмечают, что ВСУ проводят многодневную кампанию по поражению российских военных объектах во временно оккупированном Крыму и уже успешно нанесли удары по нескольким целям в разных районах полуострова. Украинские ракеты и беспилотники проникают через российскую систему противовоздушной обороны в оккупированном Крыму и успешно поразили некоторые намеченные цели.

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