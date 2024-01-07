Военные ССО уничтожили вражескую группу под Авдеевкой

Украинские защитники рассказали, что попаданием в центр вражеской группы она была полностью уничтожена.

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Российские захватчики не оставляют попыток продвижения на Авдеевском направлении. Украинские защитники продолжают сдерживать врага, нанося ему значительные потери. Об этом говорится в сообщении на сайте Telegram-канала Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Операторы 8-го отдельного полка ССО во время ночного наблюдения зафиксировали перемещение группы противника из четырех военнослужащих. "С помощью дрона с ночным и тепловизионным видением мы постоянно мониторим наиболее опасные направления в нашей зоне ответственности", – отметил оператор Флай. Во время очередного облета территории на Авдеевском направлении была обнаружена группа противника. "Минометчики среагировали моментально, и уже через несколько минут прямым попаданием в центр вражеской группы она была полностью уничтожена", - резюмировал военный. Как мы уже писали, потери российских захватчиков на 7 января 2024 года на Авдеевском направлении огромны. В посадках теперь ржавеют сотни единиц подбитой бронетехники противника.Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp