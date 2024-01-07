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Военные ССО уничтожили вражескую группу под Авдеевкой

Украинские защитники рассказали, что попаданием в центр вражеской группы она была полностью уничтожена.
Военные ССО уничтожили вражескую группу под Авдеевкой

 

Российские захватчики не оставляют попыток продвижения на Авдеевском направлении. Украинские защитники продолжают сдерживать врага, нанося ему значительные потери. Об этом говорится в сообщении на сайте Telegram-канала Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.   Операторы 8-го отдельного полка ССО во время ночного наблюдения зафиксировали перемещение группы противника из четырех военнослужащих.   "С помощью дрона с ночным и тепловизионным видением мы постоянно мониторим наиболее опасные направления в нашей зоне ответственности", – отметил оператор Флай.   Во время очередного облета территории на Авдеевском направлении была обнаружена группа противника.   "Минометчики среагировали моментально, и уже через несколько минут прямым попаданием в центр вражеской группы она была полностью уничтожена", - резюмировал военный.       Как мы уже писали, потери российских захватчиков на 7 января 2024 года на Авдеевском направлении огромны. В посадках теперь ржавеют сотни единиц подбитой бронетехники противника.   На Авдеевском направлении отбиты пять атак - ВСУ       Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
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