Украина хранит плацдармы для войны с РФ - Зеленский

Глава государства подчеркнул, что Украина не сдалась бы оккупанту и не смирилась бы с оккупацией ни при каких обстоятельствах.

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Армия России не жалела своих людей, активно забрасывала Украину ударами с артиллерии и бомбами. Однако, несмотря на все эти старания, так и не смогла добиться успеха в войне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на ежегодной национальной конференции Швеции Общество и оборона. По его словам, один из главных выводов, который следует сделать из почти двухлетнего опыта украинского сопротивления РФ в полномасштабной войне, заключается в том, что когда нация опирается на поддержку партнеров, она может успешно защищаться даже от значительно большего в военном смысле врага. Он добавил, что этому способствовала и оборонная поддержка Швеции. Глава государства напомнил, что после Рождества, в новогоднее время, Россия попыталась "вновь поставить Украину на колени ударами с воздуха", масштабными атаками. Зеленский также подчеркнул, что Украина бы не сдалась оккупанту и не смирилась бы с оккупацией ни при каких-либо худших обстоятельствах. "Каждая нация, ценящая свободу, имеет способы бороться и тогда, когда надеяться на чью-либо помощь сложно или невозможно. Но бороться успешно, отвоевывать свое, возвращать безопасность людям, своему региону и приучать агрессора, что агрессия не дает никакой выгоды, - это возможно только при условии, что защита черпает силу в солидарности. Потому что единство многих всегда сильнее любой мощи врага. И что бы Россия ни делала против Украины, мы доказали, что можем находить необходимый противовес, когда действуем смело, когда действуем вместе с партнерами и когда имеем абсолютно чистую цель – защищать жизнь", - резюмировал президент Украины. Ранее Владимир Зеленский заявил, что руководству России безразличны человеческие жизни, но не деньги. Утрата активов будет самой болезненной утратой для государства-террориста.Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp