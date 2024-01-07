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Генштаб: ВСУ отразили вражеские штурмы на Херсонщине

Враг пытался дважды совершить штурмы на плацдармы украинских защитников на левобережье Днепра, однако безуспешно.
Генштаб: ВСУ отразили вражеские штурмы на Херсонщине

 

Российские захватчики совершили два безуспешных штурма на плацдармы украинских защитников на левобережье Днепра. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ в Facebook.   В течение суток произошло 29 боевых столкновений. Всего враг нанес шесть ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 21 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.   Северское и Слобожанское направления   Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Клюсы, Бучки, Гремячка Черниговской области; Волфине, Искрисковщина, Мефодовка Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Волчанск, Потихоново Харьковской области.   Купянское направление   Силы обороны отбили две атаки у Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе Берестового Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Табаевка Харьковской области.   Лиманское направление   Наши защитники отбили три атаки врага восточнее Тернов Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.   Бахмутское направление   Силы обороны отразили атаку противника вблизи Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.   Авдеевское направление   Наши защитники отбили пять атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 11 атак неподалеку от Первомайского и Невельского Донецкой области, где оккупанты, при поддержке авиации, безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.   Марьинское направление   Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где захватчики при поддержке авиации 3 раза безуспешно пытались прорвать оборону наших войск. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка.   Шахтерское направление   Враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.   Запорожское направление   Силы обороны отразили атаку противника западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Ольговское, Полтавка, Красное, Белогорье, Роботино, Пятихатки Запорожской области.   Херсонское направление   В зоне ответственности ОСУВ Одесса на артиллерийские обстрелы противника подверглись Херсон Херсонской области и Дмитровка, Очаков Николаевской области. Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Республиканец, Красный Маяк, Змиевка, Крынки Херсонской области.   Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Да, в течение суток противник совершил два безуспешных штурмовых действия, но наши подразделения и дальше удерживают занятые позиции и наносят захватчикам значительные потери.   Потери россиян   В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.   Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.   Как мы уже писали ранее, россияне на Таврическом направлении бунтуют и бегут из окопов.   По словам главы Харьковской ОВА, на Купянском направлении интенсивность штурмов по сравнению с прошлой неделей уменьшилась, россияне производят пополнение и ротацию.       Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp  
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