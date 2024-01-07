Генштаб: ВСУ отразили вражеские штурмы на Херсонщине
Враг пытался дважды совершить штурмы на плацдармы украинских защитников на левобережье Днепра, однако безуспешно.
Российские захватчики совершили два безуспешных штурма на плацдармы украинских защитников на левобережье Днепра. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ в Facebook. В течение суток произошло 29 боевых столкновений. Всего враг нанес шесть ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 21 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Северское и Слобожанское направления Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Клюсы, Бучки, Гремячка Черниговской области; Волфине, Искрисковщина, Мефодовка Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Волчанск, Потихоново Харьковской области. Купянское направление Силы обороны отбили две атаки у Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе Берестового Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Табаевка Харьковской области. Лиманское направление Наши защитники отбили три атаки врага восточнее Тернов Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области. Бахмутское направление Силы обороны отразили атаку противника вблизи Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области. Авдеевское направление Наши защитники отбили пять атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 11 атак неподалеку от Первомайского и Невельского Донецкой области, где оккупанты, при поддержке авиации, безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Марьинское направление Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где захватчики при поддержке авиации 3 раза безуспешно пытались прорвать оборону наших войск. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка. Шахтерское направление Враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское Донецкой области. Запорожское направление Силы обороны отразили атаку противника западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Ольговское, Полтавка, Красное, Белогорье, Роботино, Пятихатки Запорожской области. Херсонское направление В зоне ответственности ОСУВ Одесса на артиллерийские обстрелы противника подверглись Херсон Херсонской области и Дмитровка, Очаков Николаевской области. Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Республиканец, Красный Маяк, Змиевка, Крынки Херсонской области. Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Да, в течение суток противник совершил два безуспешных штурмовых действия, но наши подразделения и дальше удерживают занятые позиции и наносят захватчикам значительные потери. Потери россиян В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника. Как мы уже писали ранее, россияне на Таврическом направлении бунтуют и бегут из окопов. По словам главы Харьковской ОВА, на Купянском направлении интенсивность штурмов по сравнению с прошлой неделей уменьшилась, россияне производят пополнение и ротацию. Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: