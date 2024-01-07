Зеленский провел встречу с главой МИД Японии

Глава государства во время этой встречи также поблагодарил Японию за всю ценную помощь Украине.

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Японии Йоко Камиковой. Об этом сообщает в Х (ранее Twitter) глава государства в воскресенье, 7 января. "Я благодарен за тот уровень сотрудничества, которого мы достигли – настоящее стратегическое партнерство", - заявил он. Украинский лидер поблагодарил Японию за всю ценную помощь Украине, включая помощь в обеспечении безопасности, сильное лидерство в рамках G7 и на международной арене, а также финансовую, экономическую и гуманитарную помощь. Япония также предоставила большой пакет энергетической помощи, добавил Зеленский. "Сегодня мы обсудили наше дальнейшее сотрудничество, включая Конференцию по восстановлению Украины в феврале, а также следующие совместные шаги в области безопасности, совместную работу над формулой мира и усиление санкций против России. Я уверен, что этот год будет значим для наших двусторонних отношений" , – подытожил Зеленский. Как уже сообщалось, Йоко Камикава в воскресенье, 7 января, прибыла в Киев с неанонсированным визитом.Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp