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Зеленский провел встречу с главой МИД Японии

Глава государства во время этой встречи также поблагодарил Японию за всю ценную помощь Украине.
Зеленский провел встречу с главой МИД Японии

 

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Японии Йоко Камиковой. Об этом сообщает в Х (ранее Twitter) глава государства в воскресенье, 7 января.   "Я благодарен за тот уровень сотрудничества, которого мы достигли – настоящее стратегическое партнерство", - заявил он.   Украинский лидер поблагодарил Японию за всю ценную помощь Украине, включая помощь в обеспечении безопасности, сильное лидерство в рамках G7 и на международной арене, а также финансовую, экономическую и гуманитарную помощь.   Япония также предоставила большой пакет энергетической помощи, добавил Зеленский.   "Сегодня мы обсудили наше дальнейшее сотрудничество, включая Конференцию по восстановлению Украины в феврале, а также следующие совместные шаги в области безопасности, совместную работу над формулой мира и усиление санкций против России. Я уверен, что этот год будет значим для наших двусторонних отношений" , – подытожил Зеленский.   Как уже сообщалось, Йоко Камикава в воскресенье, 7 января, прибыла в Киев с неанонсированным визитом.   Япония выделила Украине $37 млн на борьбу с БПЛА       Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
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