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Зеленский призвал Запад заметить, что РФ научилась обходить санкции

Глава государства отметил, что в ракетах, которыми Россия атакует Украину, выявляют "детали производства многих стран мира".
Зеленский призвал Запад заметить, что РФ научилась обходить санкции

 

Россия научилась обходить западные санкции, внедренные против нее за полномасштабное вторжение в Украину. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.   "Россия научилась обходить санкции. В ракетах, примененных против нас, мы видим детали производства многих стран мира", - подчеркнул украинский лидер.   По его словам, России помогают обходить санкции.   "К сожалению, России помогают обходить (санкции, – ред.) компании-производители или компании-посредники, которые есть в той же Европе, США – везде. И я бы на это обращал внимание, особенно тех органов, занимающихся санкционной политикой" , – отметил Зеленский.   Как уже писали ранее, с 2024 года в Европейском Союзе вступил в силу полный запрет на прямой импорт российских непромышленных природных и синтетических алмазов, а также ювелирных украшений с бриллиантами.   Добавим, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия планирует обходить санкции Евросоюза против ее алмазов.       Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
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