Образовательный омбудсмен Горбачев попал в реанимацию

Сергей Горбачев сообщил об этом сам в соцсети и поблагодарил врачей и персонал больницы.

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Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев попал в реанимацию из-за инфаркта. Об этом свидетельствует его сообщение в Facebook в воскресенье, 7 января. "Друзья, новый 2024 год для меня оказался довольно необычным: потому что отделение реанимации в Институте сердца - мягко говоря, не то, о чем мечтаешь накануне праздников", - рассказал чиновник. Он также поблагодарил врачей и персонал, которые помогают ему преодолевать последствия инфаркта. Как мы уже писали, российский актер и певец Михаил Боярский, в свое время поддержавший агрессивные действия Кремля в отношении Украины, госпитализирован с подозрением на инфарк