Полиция показала фото последствий атаки в Донецкой области

Правохранители показали снимки с места ракетного удара, который враг нанес по Покровскому району.

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Правохранители работают на месте российского удара по Покровскому району Донецкой области. Полицейские показали фото последствий атаки на странице Национальной полиции Украины в Facebook. В настоящее время полицейские идентифицируют тела погибших. "Полицейские изъяли более полусотни фрагментов тел, отбирают биологические образцы и делают все возможное для идентификации погибших. Работают следственно-оперативные группы и мобильные криминалистические лаборатории", - отмечается в сообщении. Как мы уже писали, в результате удара по Покровскому району Донецкой области погибли по меньшей мере 11 человек, среди которых пятеро детей.Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp