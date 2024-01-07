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Полиция показала фото последствий атаки в Донецкой области

Правохранители показали снимки с места ракетного удара, который враг нанес по Покровскому району.
Полиция показала фото последствий атаки в Донецкой области

 

Правохранители работают на месте российского удара по Покровскому району Донецкой области. Полицейские показали фото последствий атаки на странице Национальной полиции Украины в Facebook.   В настоящее время полицейские идентифицируют тела погибших.   "Полицейские изъяли более полусотни фрагментов тел, отбирают биологические образцы и делают все возможное для идентификации погибших. Работают следственно-оперативные группы и мобильные криминалистические лаборатории", - отмечается в сообщении.   Как мы уже писали, в результате удара по Покровскому району Донецкой области погибли по меньшей мере 11 человек, среди которых пятеро детей.   Зеленский отреагировал на удар по Донбасу       Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
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