РФ пытается скрыть последствия атаки по аэродрому в Саках - Гуменюк

Глава объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг отметила, что украинские разведчики сейчас проводят доразведку.

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Российские захватчики пытаются скрыть последствия атаки по российскому военному аэродрому в Саках во временно оккупированном Крыму. Украинские разведчики сейчас проводят доразведку. Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини. "Состоялась боевая работа по существенному по своему значению военному объекту... То, насколько старательно их пытаются скрыть россияне, является косвенным тому свидетельством", - отметила она. По ее словам, это объект командного направления, то есть сосредоточение распределения сил и средств и координации аэродвижения в том числе. "Это еще и объект, где предполагалось сохранение боеприпасов... Надеемся, что доразведываемые данные будут максимально объемными", - резюмировала Гуменюк. Как мы уже писали, в соцсетях сообщили о мощных взрывах в Крыму возле Евпатории. В общей сложности очевидцы насчитали до 10 взрывов в районе Саки-Новофедоровка, где расположен военный аэродром. Впоследствии командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что украинские военные поразили пункт управления российских агрессоров во временно оккупированном Крыму на аэродроме в Саках. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp