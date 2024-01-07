Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил в Telegram, что в городе раздалось уже несколько взрывов.

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Российские захватчики наносят ракетные удары по Харькову в воскресенье вечером, 7 января. В городе и области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на своем Telegram-канале. "Вниманию жителей Харькова и области. Оккупанты наносят удары, находитесь в укрытиях", - сообщил чиновник. Воздушные силы ВСУ перед этим сообщили об угрозе баллистического вооружения Харьковской области. Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что город находится под ракетным ударом. "Харьков под ракетным ударом. В городе раздалось уже несколько взрывов", - написал чиновник. Как уже писали, ночью и утром 2 января армия России запустила по Украине ракеты. В частности, под массированным ударом оказались Киев и Харьков, взрывы раздавались и в других регионах. Впоследствии стало известно, что в Харькове один человек погиб, а также пострадали 62 человека, шесть из них - дети.Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp