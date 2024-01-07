На фронте погиб украинский поэт Максим Кривцов

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину поэт пошел на войну добровольцем.

Украинский поэт и военнослужащий Максим Кривцов с позывным "Дали" погиб на войне в возрасте 33 лет. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщили мать Кривцова на его странице в Facebook, писатель Любко Дереш, волонтер Леся Литвинова, а также украинский режиссер Ирина Цилик. "Каким же Макс был талантливым. С какой легкостью и радостью я рекомендовала его всем как поэта. Где-то неделю назад я получила от него его свежеизданную книгу стихов, которой он так гордился. Он вообще не успел ею насладиться как следует, хочется волком выть", - написала Целик. Как пишет издательство Наш формат, Кривцов пошел на войну добровольцем в 2014 году. Затем работал в Центре реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС и Veteran Hub. После полномасштабного вторжения россиян в 2022 вернулся на фронт. В своей последней публикации на Facebook, сделанной за день до смерти, Кривцов предложил поиграть в игру со стихами: "Поиграем в игру? С вас номер страницы и строчка (сверху или снизу), с меня фото этой строчки. Только пусть это будет не гадание - а так, по настроению. Потому что 90% стихов здесь о смерти", - написал он. Максим Кривцов - автор книги Стихи из бойницы, признанной одной из лучших украинских книг 2023 года по версии украинского ПЭН. Напомним, ранее стало известно, что на войне погиб фехтовальщик сборной Украины. Из-за обстрела Киева и Харькова погибли профессор и актриса

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