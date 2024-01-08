Украина выполнила свою часть плана действий по разблокированию границы - Киев

Количество двусторонних перевозок польскими перевозчиками снизилось всего на 5% от начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Украина выполнила свою часть плана действий, согласованного с правительством Польши, для разблокирования польскими перевозчиками границы с Украиной. Теперь Киев ожидает дальнейших шагов от польской стороны. Об этом в воскресенье, 7 января, заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что новое правительство Польши заинтересовано в завершении конфликта и пытается решить проблему блокирования границы как можно быстрее. В то же время, как отметил чиновник, требование польских перевозчиков об отмене соглашения о либерализации перевозок из Украины невозможно выполнить. "Это подтверждают ЕС и власти Польши", - сказал Деркач. Чиновник добавил, что польские перевозчики манипулируют и вводят в заблуждение, заявляя, что отмена разрешений для Украины якобы "убила" польский рынок. "Количество двусторонних перевозок польскими перевозчиками снизилось всего на 5% от начала полномасштабного вторжения РФ в Украину", - подчеркнул Деркач. Напомним, 6 января, правительство Польши подписало с фермерами соглашение о прекращении блокады пункта пересечения границы с Украиной в пункте пропуска Медика - Щегини, которое польские фермеры после перерыва возобновили 4 января. Министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский пообещал удовлетворить все требования фермеров.

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