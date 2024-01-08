Мониторинговые каналы зафиксировали взлет стратегических бомбардировщиков

В случае объявления воздушной тревоги, пройдите в укрытие и оставайтесь там до сигнала отбоя.

Мониторинговые каналы заметили взлет девяти бортов Ту-95 с российского аэродрома Оленья, что рядом с Мурманском. Борты взлетели в воздух ближе к двум часам ночи. Об этом в понедельник, 8 января, сообщают мониторинговые каналы. "Вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион расчетно в 05.00-05.30", - говорится в сообщении. Воздушные Силы ВСУ пока не сообщают об угрозе. Неизвестно, это боевой вылет или нет. В случае тревоги следует пройти в ближайшее укрытие. Напомним, 29 декабря РФ провела массированную атаку по Украине. Враг применил 158 средств воздушного нападения - ударные беспилотники и ракеты разного типа. Силам ПВО удалось сбить 114 целей. Напомним, партизаны показали строительство воинской части Росгвардии в Евпатории.

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