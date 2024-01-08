В ВСУ подтвердили вылет российских бомбардировщиков

Находитесь в укрытиях во время объявлении воздушной тревоги. Оставайтесь в безопасности до сигнала отбоя.

Воздушные силы Украины подтверждают информацию о вылете девяти бортов Ту-95МС с российского аэродрома Оленья (Мурманская область). В понедельник, 8 января, они предупреждают, что вылет может быть боевым, а значит, позже может быть объявлена угроза ракетной опасности. "Зафиксирован вылет девяти бортов Ту-95МС с аэродрома Оленья. Ориентировочное время выхода самолетов на рубеж пуска крылатых ракет - 05.00-05.30. В случае ракетной угрозы и пусков ракет сообщим дополнительно", - говорится в сообщении. Мониторинговые каналы добавляют, что в случае боевого вылета ракеты в воздушном пространстве Украины могут быть с 6.00 до 7.00.

Ранее сообщалось, что поселок в Донецкой области попал под обстрел, есть жертва. Речь идет о поселке Северное Торецкой общины.

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