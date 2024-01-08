В Украине с начала года в пожарах погибли 48 человек

Украинцы активно используют обогревательные приборы, которые при неправильной эксплуатации возгораются.

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С начала нового года пожарные Украины ликвидировали 781 пожар, из них 468 пожаров произошло в жилом секторе. Погибли 48 человек, пострадали - 31. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в понедельник, 8 января. По словам спасателей, большинство пожаров происходят из-за неосторожного обращения с огнем и несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности в быту. Кроме того, украинцы активно используют обогревательные приборы, которые при неправильной эксплуатации вызывают возгорание и взрывы. "Ваша безопасность, безопасность ваших близких и имущества зависит в первую очередь от вас! Не пренебрегайте правилами пожарной безопасности и обучайте этому малышей", - говорится в сообщении. Напомним, 2 января в селе Лещин Житомирского района во время пожара погибли два человека. 5 января в Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке, пострадали женщина и трое детей. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp