Украина и еще три страны пожаловались на Иран из-за сбитого самолета МАУ

Украина, Швеция, Канада и Великобритания обратились в ИКАО по поводу сбитого Ираном самолета МАУ.

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Министры иностранных дел Украины и трех стран совместно инициировали рассмотрение спора в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) против Ирана за использование оружия против гражданского самолета рейса PS752 авиакомпании МАУ. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины 8 января. Министры Канады, Швеции, Украины и Великобритании совместно инициировали рассмотрение спора в ИКАО против Ирана за использование оружия против гражданского воздушного судна в полете в нарушение международно-правовых обязательств Ирана в соответствии со статьей 3bis Конвенции о международной гражданской авиации (известной как Чикагская конвенция). "Четыре года назад Иран сбил рейс 752 Международных авиалиний Украины, в результате которого погибли 176 человек, включая граждан и резидентов наших стран. На протяжении уже четырех лет Иран отказывается взять на себя полную международно-правовую ответственность за сбивание рейса PS752, несмотря на многочисленные попытки вступить в переговоры по этому вопросу", - говорится в заявлении. Напомним, 8 января 2020 года самолет МАУ был сбит иранскими военными над Тегераном. Тогда погибли все находившиеся на борту лайнера - 167 пассажиров и девять членов экипажа. Большинство жертв были иранцами и канадцами, 11 человек были гражданами Украины. Позже Иран предложил выплатить украинским семьям погибших в крушении самолета МАУ компенсации в размере 150 тысяч долларов за каждого погибшего, но Украина отклонила это предложение. 16 апреля 2023 года суд Ирана вынес приговор 10 военным по делу о крушении рейса PS752. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp