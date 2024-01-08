На месте атаки по Покровскому району Донецкой области найдено более 100 фрагментов человеческих тел.

В Покровском районе Донецкой области завершены поисково-спасательные работы после удара оккупантов, произошедшего 6 января. На местах атаки обнаружены более 100 фрагментов человеческих тел. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире Общественное. Сопротивление. "Варварская атака, очень большое количество погибших, и очень трудно установить, сколько людей погибло в то время", - сказал он. По предварительной информации, количество жертв остается неизменным: 11 погибших и 10 раненых. Однако окончательные цифры будут установлены после соответствующей экспертизы. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что погибших искали с помощью собак, натренированных на поиск останков. Следователи осматривают найденные фрагменты тел, криминалисты изымают биологические образцы и проводят идентификацию. Уже удалось установить пять погибших: трех человек из села Ровное - 3-летнюю девочку, ее 32-летнего отца и 30-летнюю маму, а также мужчину 34 лет и женщину 37 лет из Покровского района. По словам главы МВД, люди погибли целыми семьями. Окончательные цифры будут установлены после соответствующей экспертизы.

Cмотрите фотогалерею: В Покровском районе завершены поисковые работы

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Напомним, 6 января армия России выпустила восемь ракет С-300 по Покровскому району Донецкой области. Основной удар понесли Покровск и село Ровное Мирноградской общины. В Покровске под удар попал частный сектор города. В результате удара повреждены 330 жилых домов и 25 высокоэтажек. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp