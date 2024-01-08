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Зеленский определил переговорщиков по гарантиям безопасности для Украины

В списке, в частности, значатся чиноначальник ГУР Кирилл Буданов и руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко.
Зеленский определил переговорщиков по гарантиям безопасности для Украины
  Президент Владимир Зеленский определил участников делегации для участия в международных переговорах по гарантиям безопасности для Украины. Соответствующее распоряжение №2/2024-рп размещено на сайте главы государства в понедельник, 8 января.   В документе говорится о создании делегации Украины для участия в переговорах по наработке и подготовке дву- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины в следующем составе:  
  • руководитель Офиса президента Украины, глава делегации Андрей Ермак,
  • чиноначальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов,
  • заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква,
  • министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин,
  • посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич,
  • руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко,
  • руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк,
  • заместитель руководителя ОПУ Роман Машовец,
  • заместитель министра юстиции Ирина Мудрая,
  • первый заместитель министра обороны Александр Павлюк,
  • заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий,
  • министр обороны Рустем Умеров,
  • заместитель министра экономики Игорь Фоменко,
  • заместитель заведующего выделом евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции ОПУ Игорь Баранецкий,
  • директор Департамента международного оборонного сотрудничества МОУ Геннадий Коваленко,
  • заместитель руководителя департамента - заведующий отделом стратегического анализа вопросов национальной безопасности и обороны Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОПУ Виталий Мартынюк.
  Напомним, в июле 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 одобрили декларацию, которая предусматривает долгосрочную поддержку Украины в сфере безопасности и экономики. К этой декларации G7 может подключиться любая страна, которая на двустороннем уровне официально согласится предоставить те или иные гарантии Украине.   5 декабря 2023 года представители Министерства обороны и Европейского Союза обсудили долгосрочные гарантии безопасности для Украины. В частности, речь шла о девяти приоритетах.   Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
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