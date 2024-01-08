Зеленский определил переговорщиков по гарантиям безопасности для Украины

В списке, в частности, значатся чиноначальник ГУР Кирилл Буданов и руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

руководитель Офиса президента Украины, глава делегации Андрей Ермак,

чиноначальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов,

заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква,

министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин,

посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич,

руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко,

руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк,

заместитель руководителя ОПУ Роман Машовец,

заместитель министра юстиции Ирина Мудрая,

первый заместитель министра обороны Александр Павлюк,

заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий,

министр обороны Рустем Умеров,

заместитель министра экономики Игорь Фоменко,

заместитель заведующего выделом евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции ОПУ Игорь Баранецкий,

директор Департамента международного оборонного сотрудничества МОУ Геннадий Коваленко,

заместитель руководителя департамента - заведующий отделом стратегического анализа вопросов национальной безопасности и обороны Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОПУ Виталий Мартынюк.

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Президент Владимир Зеленский определил участников делегации для участия в международных переговорах по гарантиям безопасности для Украины. Соответствующее распоряжение №2/2024-рп размещено на сайте главы государства в понедельник, 8 января. В документе говорится о создании делегации Украины для участия в переговорах по наработке и подготовке дву- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины в следующем составе:Напомним, в июле 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 одобрили декларацию, которая предусматривает долгосрочную поддержку Украины в сфере безопасности и экономики. К этой декларации G7 может подключиться любая страна, которая на двустороннем уровне официально согласится предоставить те или иные гарантии Украине. 5 декабря 2023 года представители Министерства обороны и Европейского Союза обсудили долгосрочные гарантии безопасности для Украины. В частности, речь шла о девяти приоритетах. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp