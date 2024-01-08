Зеленский определил переговорщиков по гарантиям безопасности для Украины
В списке, в частности, значатся чиноначальник ГУР Кирилл Буданов и руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко.
Президент Владимир Зеленский определил участников делегации для участия в международных переговорах по гарантиям безопасности для Украины. Соответствующее распоряжение №2/2024-рп размещено на сайте главы государства в понедельник, 8 января. В документе говорится о создании делегации Украины для участия в переговорах по наработке и подготовке дву- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины в следующем составе:
- руководитель Офиса президента Украины, глава делегации Андрей Ермак,
- чиноначальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов,
- заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква,
- министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин,
- посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич,
- руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко,
- руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк,
- заместитель руководителя ОПУ Роман Машовец,
- заместитель министра юстиции Ирина Мудрая,
- первый заместитель министра обороны Александр Павлюк,
- заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий,
- министр обороны Рустем Умеров,
- заместитель министра экономики Игорь Фоменко,
- заместитель заведующего выделом евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции ОПУ Игорь Баранецкий,
- директор Департамента международного оборонного сотрудничества МОУ Геннадий Коваленко,
- заместитель руководителя департамента - заведующий отделом стратегического анализа вопросов национальной безопасности и обороны Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОПУ Виталий Мартынюк.
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