В половине страны – угроза баллистики

Существует угроза применения россиянами баллистического вооружения из Брянской области. Тревога охватила весь Восток и часть Центра Украины.

Воздушная тревога вечером в понедельник, 8 января, охватила всю восточную и некоторые центральные области. "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – предупредили в Воздушных силах ВСУ. В мониторинговых каналах добавляют, что угроза связана с возможным применением баллистического вооружения из Брянской области.В 23:16 угроза баллистики была отменена. Напомним, сегодня украинские военные уничтожили 18 российских ракет и восемь дронов-камикадзе, которые враг направил на объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты. В общей сложности было зафиксировано 59 целей. При этом отмечается, что не все вражеские ракеты, которые не удалось сбить, достигли своих целей. В результате сегодняшнего массированного ракетного удара России погибли четыре человека, еще 45 человек пострадали. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp