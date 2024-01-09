Умеров прокомментировал новую схему в Минобороны

За последние четыре месяца внутренний аудит и обновленная Генеральная инспекция Минобороны уже выявили совершенные ранее нарушения более чем на 10 миллиардов.

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что новости о задержании и уголовных делах, которые украинцы видят в последнее время, являются изменениями в ведомстве, которые будут заметны все чаще. Об этом глава Минобороны написал в понедельник, 8 января в Facebook. Он отметил, что одним из приоритетов его команды является вычистка системы от недобропорядочных участников – как в самом министерстве, так и извне. "В тесном сотрудничестве с правоохранительными органами искореняем проявления коррупции. Система сопротивляется, однако мы ее преодолеем", - отметил Умеров. Он отметил, что за последние четыре месяца внутренний аудит и обновленная Генеральная инспекция Минобороны уже обнаружили совершенные ранее нарушения более чем на 10 миллиардов. "Жестко реагируем на все случаи". Глава Минобороны напомнил, что в декабре ведомство во взаимодействии со Службой безопасности Украины ликвидировали коррупционную схему приобретения боеприпасов для ВСУ почти на 1,5 млрд гривен. По его словам, вышеупомянутое – это лишь то, что на сегодняшний день можно говорить публично, впереди же будут еще новости. Также Умеров проинформировал, что министерство уже работает над системным решением проблемы, в частности, внедряет новую архитектуру закупок по стандартам НАТО, перестраивает закупочные механизмы так, чтобы не повредить непрерывной поставке Вооруженным силам Украины оружия и тылового имущества. "Отныне Минобороны устанавливает правила игры, формирует политику, контролирует торги", – подчеркнул глава ведомства. Он напомнил, что с недавних пор закупки осуществляют два специальных агентства. Одно из них – Государственный оператор тыла – будет закупать для ВСУ тыловое имущество, в том числе еду, одежду и горючее. "Кадрово перезагружаем Агентство оборонных закупок, которое специализируется на закупке оружия. Уже есть конкретные результаты. За четыре месяца удалось сэкономить по всем тыловым закупкам примерно 3,5 млрд грн. Это ориентировочно 20% от запланированной суммы на закупки", – сообщил министр. Среди прочего он добавил, что Минобороны впервые приобрело 50 тысяч комплектов женской формы, 100 тысяч электрических грелок и 15 тысяч активных наушников. С поставщиком последних были проведены переговоры по снижению цены – дополнительная экономия 11,7 млн. грн. государственных средств. Напомним, сегодня сообщалось, что правоохранители разоблачили новую коррупционную схему с участием бывшего заместителя министра обороны Украины. Речь идет о закупке еще одной партии некачественных бронежилетов для ВСУ более чем на 948 млн бюджетных гривен в 2022 году. Установлено, что к этой сделке причастны также двое бывших подчиненных фигуранта: экс-глава Департамента госзакупок Минобороны и бывший руководитель Центрального управления материального обеспечения ВСУ.

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